Via libera per Pfizer/Biontech in Europa, per AstraZeneca nel Regno Unito e in Argentina e per il BBIBP-CorV in Cina. Il 6 gennaio il verdetto dell’Ema sul siero di Moderna, già approvato da Fda e Health Canada, mentre c’è attesa in Europa per il farmaco di Oxford. L’azienda tedesca Curevac è ancora in fase di sperimentazione, la cinese Sinovac ha ritardato la presentazione dei dati