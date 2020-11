1/40 ©Fotogramma

Quest'anno, anche a causa dell'emergenza Covid, la corsa al vaccino contro l'influenza è partita in Italia, nei primi giorni di ottobre, in tutte le regioni. La richiesta di dosi, in seguito alla pandemia, è sensibilmente aumentata e, nonostante l'impegno delle Regioni ad incrementarne notevolmente l'acquisto risulta introvabile in diverse città e non mancano i disagi, soprattutto per la vaccinazione di anziani e bambini. Ecco qual è la situazione regione per regione

Covid, a che punto è il piano per le vaccinazioni in Italia