Covid, secondo uno studio in Italia i contagi sono 17,5 volte maggiori

Nei Paesi più ricchi i casi reali di coronavirus potrebbero essere in media sei volte più numerosi di quelli ufficiali. A dirlo è un'analisi retrospettiva basata sul numero di decessi avvenuti entro agosto in Australia, Canada, Stati Uniti , Corea del Sud e undici stati europei. Tra questi anche l' Italia , dove i contagi potrebbero essere addirittura 17 volte superiori a quelli riconosciuti. Questo cortocircuito dei sistemi di tracciamento e di diagnosi è rilevato in uno studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science da un gruppo di ricerca australiano coordinato dall'Universita' di Melbourne.

La metodologia

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

"Le differenze che si riscontrano nei sistemi di tracciamento e test dei vari Paesi, così come i cambiamenti che sono avvenuti all'interno degli stessi nel tempo, rendono difficile stimare il tasso reale di infezione sulla base dei casi confermati dai tamponi", scrivono i ricercatori. Per superare questo problema hanno dunque pensato di fare un'analisi retrospettiva, partendo dal numero di decessi quotidiani e proiettandolo indietro nel tempo fino a risalire al momento del contagio. "In poche parole - spiega il ricercatore Steven Phipps - abbiamo analizzato quante persone sono decedute per Covid in un Paese e poi siamo andati a ritroso in modo da vedere quante persone avrebbero dovuto essere contagiate per arrivare a quel numero di morti".

E in Italia?

Secondo i calcoli dei ricercatori, in media questo dato risultava sei volte superiore a quello ufficiale, con notevoli differenze tra i vari stati. In Corea del Sud, per esempio, si può apprendere dallo studio, i casi reali sarebbero 2,6 volte superiori a quelli ufficiali, mentre in Italia sarebbero 17,5 volte di più delle stime che sono state comunicate. I ricercatori sottolineano comunque come nemmeno il loro dato sia perfetto e il metodo di analisi non possa sostituire, ma solo completare, i modelli epidemiologici usati finora. Per avere stime accurate, inoltre, bisogna fare in modo che le diverse fasce di età siano ugualmente rappresentate tra gli infetti, perché – concludono - il rischio di morte per Covid cresce con l'età e questo potrebbe distorcere i risultati nei Paesi dove la maggior parte dei decessi è avvenuta nelle case di cura per anziani.