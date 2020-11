Covid, Rezza: Rt da 1,7 a 1,4, primo segnale ma aumentano i casi

Lo ha riferito il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute. "Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è salito a 650 per 100mila abitanti", ha spiegato, sottolineando come l'ultimo Rt rilevato rappresenti "solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione che potrebbe essere attribuita ai provvedimenti che sono stati sinora presi". Il virus, ha confermato ancora, "circola in tutto il Paese"

"Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è salito a 650 per 100mila abitanti, anche se questa settimana l'Rt sembra essere leggermente diminuito, passando da 1,7 a 1,4”. Sono le parole del direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. L’indice, ha spiegato ancora, “si trova comunque al di sopra di 1 e questo rappresenta solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione che potrebbe essere attribuita ai provvedimenti che sono stati sinora presi. Purtroppo, però, il virus circola in tutto il Paese", ha poi aggiunto.

Preoccupante aumento dei ricoveri

Oltre a confermare la circolazione del virus in tutto il Paese, Rezza ha segnalato ancora come si stia verificando "un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri che dei ricoveri in terapia intensiva", ha detto. "Questo chiaramente giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle Regioni che sono a rischio più elevato e, naturalmente, induce la popolazione a comportamenti prudenti".

La situazione a livello regionale

Intanto, in base al monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute e ai dati relativi alla settimana che è andata dal 2 all'8 novembre, è stato indicato come Campania e Toscana si debbano aggiungere alle zone a maggior rischio, quelle “rosse” segnalate nell’ultimo Dpcm. Al momento le zone in questione sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta. La lista, comunque, dovrà essere confermata dal Cts e poi firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. L'ordinanza entrerà in vigore a partire dal 15 novembre. Le Regioni in zona “arancione”, invece, salgono a 9 con l’aggiunta di Emilia-Romagna, Friuli e Marche, mentre restano “gialle” Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto.