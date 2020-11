Cartabellotta a Sky TG24: “Il virus rallenta ma non c’è una flessione”

Una curva che cresce a minore velocità

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Ma cosa significa, questo dato, nello specifico? “Questo non significa un appiattimento della curva, significa una curva che cresce con una minore velocità, ma si tratta di un’entità minima”, ha spiegato ancora Cartabellotta. “Dobbiamo anche precisare che non sappiamo quanto questo lievissimo rallentamento della crescita sia dovuto all’efficacia delle misure, oppure ad un sistema di saturazione del testing che ha raggiunto ormai percentuali molto elevate in alcune regioni”, ha poi aggiunto. “Bisogna aspettare ancora qualche giorno" ma, in ogni caso, "le misure locali bisognava adottarle qualche settimana prima", ha commentato.