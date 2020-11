Winter Blues, consigli per combattere il disturbo affettivo stagionale

Con l’arrivo dell’inverno e dei lockdown legati all’emergenza coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA), stress, ansia e depressione colpiscono sempre più persone. Umore instabile, sonnolenza, difficoltà a concentrarsi, voglia di rimanere tutto il giorno sotto le coperte, bassa motivazione nel lavoro e nell’attività fisica e difficoltà a concentrarsi sono tutti sintomi riconducibili al Winter Blues, un disturbo dell’umore scientificamente chiamato SAD (Disturbo Affettivo Stagionale), che colpisce quattro volte di più le donne rispetto agli uomini. Per combattere i sintomi del Winter Blues, gli esperti consigliano di adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di alimenti che contengono componenti nutrizionali come triptofano, vitamina B1, acido folico e zinco, tra cui le zuppe, e di dedicare del tempo all’attività fisica.