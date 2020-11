Depressione: i possibili effetti della solitudine tra gli over-50

La solitudine è responsabile di quasi un caso su 5 di depressione tra gli over-50.

È quanto emerso da un nuovo studio, condotto da un team di ricercatori dell’University College di Londra, che ha indagato l'associazione tra solitudine e sintomi depressivi su un campione composto da oltre 4200 adulti residenti in Inghilterra di età pari o superiore a 50 anni, il cui stato di salute è stato monitorato per un tempo medio di 12 anni.

Come spiegato dagli autori sulle pagine della rivista specializzata The Lancet Psychiatry, “gli interventi che riducono la solitudine potrebbero prevenire o ridurre la depressione negli anziani, che presenta un crescente problema di salute pubblica in tutto il mondo”.