Depressione, Iss: in Italia 1 over 50 su 10 presenta sintomi

In Italia quasi un persona su 10 sopra i 50 anni ha sintomi depressivi, che aumentano con l’età e in situazioni economiche difficili. Tra gli ultra65enni, infatti, uno su cinque si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, percentuale che si triplica tra coloro che percepiscono come cattivo il proprio stato di salute (75%) o che hanno problemi di disabilità (il 59 per cento).

Lo indicano i nuovi dati diffusi dal sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2020, in programma il 10 ottobre. Dal report Passi 2016-19 emerge anche che sono soprattutto donne, con più di 50 anni d'età e con difficoltà economiche le persone che nel periodo di osservazione hanno avuto sintomi depressivi. Tra queste ultime solo il 61% ricorre all'aiuto di qualcuno.