Coronavirus, negli Usa potrebbe aver triplicato i casi di depressione

L'esperta: “Ripercussioni anche in Italia”

"Il nostro campione finale – dice Ettman a proposito dello studio - ha compreso 1441 adulti cui abbiamo posto domande su salute mentale, esposizione a fattori di stress correlati al Covid-19 e fattori demografici, usando un questionario ad hoc chiamato CLIMB study (the Covid-19 and Life Stressors Impact on Mental Health and Well-Being study)". "Abbiamo posto loro una serie di domande per fare uno screening sulla depressione - continua - questo ci ha permesso di misurare la gravità dei disturbi". La ricerca ha dato risultati che riguardano la popolazione americana, ma l’esperta della Boston University ha aggiunto che "poiché l'Italia è stata colpita duramente dal coronavirus, con gravi ripercussioni anche economiche, è immaginabile che anche nel vostro paese si veda un aumento dei casi di problemi di salute mentale".



I risultati dello studio

"Abbiamo individuato un aumento di tre volte dei sintomi di depressione durante la pandemia – spiega - si tratta di un trend maggiore rispetto a quanto visto in occasione di altri importanti traumi collettivi come l'11 settembre o Katrina". In particolare, è del 27,8% la percentuale degli adulti che hanno riportato tali sintomi nei mesi successivi all’arrivo del coronavirus, contro l' 8,5% che vigeva in precedenza. Gli esperti hanno anche riscontrato un generale aumento della loro gravità: sono diminuite le persone senza depressione, precisa Ettman, ed è aumentata la gravità dei sintomi riportati. “È emerso un aumento di una volta e mezzo dei sintomi lievi, di 2,6 volte dei sintomi moderati, di ben 3,7 volte di quelli moderatamente severi, addirittura di 7,5 volte dei sintomi gravi” conclude.