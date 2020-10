Il 16 ottobre è la Giornata mondiale dell'Alimentazione. GRAFICI

Istituita nel 1979 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), si celebra in oltre 150 nazioni, allo scopo di sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e della malnutrizione nel mondo e informare sulla sicurezza alimentare

Il tema della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2020 istituita dalla FAO, che quest’anno compie 75 anni, è “Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”, un messaggio che fa riferimento agli effetti che la pandemia ha avuto e sta avendo nel mondo: “Garantire l'accesso ad alimenti salutari e nutrienti - si legge sul sito web ufficiale - è e continuerà ad essere una parte essenziale della risposta al Covid-19, in particolare per le persone più povere e vulnerabili del mondo, che sono le più colpite dalla pandemia e dalle conseguenti crisi economiche”. Il World Food Day lancia un appello alla solidarietà globale per aiutare le persone in difficoltà, rendendo i sistemi alimentari più sostenibili, più forti e resilienti di fronte ai grandi cambiamenti. Anche quest’anno numerosi gli eventi a tema, seppur a distanza: a Roma si terrà la cerimonia mondiale (digitale) alla presenza, fra gli altri, del Direttore Generale della FAO Qu Dongyu, il cui scopo è evidenziare la necessità di intensificare gli interventi per porre fine alla fame e a tutte le forme di malnutrizione entro il 2030.

Aumenta la fame nel mondo: il report Secondo i dati dell'ultimo rapporto sullo Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo, pubblicato il 13 luglio 2020, quasi 690 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2019 (10 milioni in più rispetto al 2018 e poco meno di 60 milioni in più nell'arco di cinque anni). Dopo il calo costante registrato per diversi decenni, negli ultimi anni i tassi di malnutrizione hanno lentamente ma inesorabilmente ripreso ad aumentare: il tasso percentuale della denutrizione a livello globale non ha subito grandi cambiamenti, attestandosi all’8,9% ma è in crescita, complice l'incremento demografico, il numero assoluto delle persone denutrite. Inoltre secondo la FAO, entro la fine del 2020 - a causa della pandemia - le persone nella morsa della fama cronica potrebbero superare i 130 milioni. Lo “Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo” è lo studio più autorevole pubblicato a livello mondiale che verifica i progressi compiuti nella lotta alla fame e alla malnutrizione; il report deriva della collaborazione tra la FAO, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Oggi l'Asia è la regione con il più elevato numero di persone denutrite ma, in termini percentuali, l'Africa è quella più colpita e maggiormente destinata ad esserlo anche in futuro, con il 19,1% della popolazione che soffre la fame cronica. Il dato africano è più del doppio rispetto a quello dell'Asia (8,3%) e di America Latina e Caraibi (7,4%).

In base alle tendenze attuali si calcola che nel 2030 oltre metà degli affamati cronici del pianeta sarà concentrato nel continente africano.