Covid, Antonelli (Cts) a Sky TG24: “I 21 parametri saranno rivisti”

Massimo Antonelli componente del Comitato tecnico-scientifico, ha detto a Timeline su Sky TG24 che i parametri che assegnano il livello di emergenza alle regioni saranno modificati. “Dovremmo avere in settimana un’altra riunione del Cts, ma il processo è un po’ più articolato e in genere coordinato dall’Iss” ha commentato riguardo i tempi di questa azione

“I 21 parametri probabilmente verranno rivisti, anche perché il peso dei diversi parametri è differente e allora nel loro riordino alcuni saranno messi in maggior luce e peseranno di più rispetto ad altri”. Così a Timeline, su Sky TG24, Massimo Antonelli, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts). Rivedere i 21 parametri che decidono quale colore, e quindi livello di rischio (giallo, arancione o rosso) assegnare a una regione, cambieranno “sostanzialmente per esemplificare e adattarsi alla realtà epidemiologica attuale” dice Antonelli. Verrà fatto questa settimana? “Probabilmente. Dovremmo avere in settimana un’altra riunione del Cts, ma il processo è un po’ più articolato e in genere coordinato dall’Iss”.

Presto per cambiare colore alle regioni “Per poter pesare i risultati delle misure prese bisogna attendere un tempo che va dalle due alle tre settimane. Questo tempo, relativamente alle misure più restrittive, non è trascorso” spiega Massimo Antonelli a Sky TG24. “Si sono visti dei segnali: in alcune regioni l’Rt è diminuito un po’ e alcuni parametri sono un po’ più incoraggianti – va avanti - ma saltare a conclusioni per le quali grazie a questi risultati preliminari e limitati si possa tornare a una revisione delle misure adottate finora mi sembra un po’ presto”.

Massimo Antonelli, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts) - Sky TG24