Scotti (Fimmg) a Sky TG24: “Necessaria zona rossa in tutta Italia”

Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, in un intervento a “Timeline”. “Bisogna ragionare come Servizio Sanitario Nazionale, superare in questo momento questo sistema di regionalizzazione, che nell’emergenza non funziona”, ha aggiunto

“Io deciderei per una zona rossa in tutta Italia, mi pare assurdo che questo si sia deciso nel momento in cui il Nord aveva percentuali di contagio così importanti e oggi si stia rimandando a questa barzelletta del puzzle”. Solo le parole, in un intervento a “Timeline” su Sky TG24, del segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, Silvestro Scotti, alla luce del trend degli ultimi dati dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

“Mi pongo un problema: quando il Nord è andato in difficoltà ci sono state strutture sanitarie del Centro e del Sud Italia che hanno supportato. Che senso ha oggi guardare al completamento delle terapie intensive di una Regione, quando questo potrebbe non essere aiutato da una Regione vicina che nel frattempo, poiché è stata meno restrittiva, si è complicata la vita aumentando i contagi? Bisogna ragionare come Servizio Sanitario Nazionale, superare in questo momento questo sistema di regionalizzazione, che nell’emergenza non funziona”, ha aggiunto.