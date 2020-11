Covid: il Brasile sospende i test sul vaccino della cinese Sinovac

Si tratta di uno dei vaccini candidati più promettenti. Ieri, il governatore di San Paolo, Joao Doria, aveva anche annunciato la distribuzione in Brasile delle prime 120 mila dosi entro i prossimi dieci giorni. Secondo l'azienda, però, l'incidente non è legato alla cura

L'autorità sanitaria del Brasile ha sospeso gli studi clinici di un vaccino contro il coronavirus sviluppato in Cina in seguito a un "incidente" che ha coinvolto un volontario. Si tratta della cura prodotta da Sinovac, uno dei vaccini in fase più avanzata di studio. Solo ieri, infatti, il governatore di San Paolo, Joao Doria, aveva annunciato che le prime 120 mila dosi sarebbero state distribuite nel Paese entro il prossimo 20 novembre. L’autorità di regolamentazione competente, Anviva, ha invece dichiarato in una nota di aver "stabilito di interrompere la sperimentazione clinica del vaccino CoronaVac dopo un grave incidente” avvenuto il 29 ottobre.