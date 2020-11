Anelli: senza lockdown in 30 giorni 30mila persone in più in ospedale

Lo ha detto, intervenendo nel corso di Timeline su Sky TG24, il presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Oltre ai dati sui ricoveri, "le rianimazioni supererebbero i 5mila posti occupati e addirittura, se il trend dovesse essere quello dell’ultima settimana, si potrebbero contare 10mila morti in più", ha poi aggiunto

“Il lockdown può rappresentare una risposta importante alla necessità di bloccare la curva perché i dati ci dicono che, se non si dovesse raffreddare questa curva, fra 30 giorni avremo circa altre 30mila persone in ospedale, le rianimazioni supererebbero i 5mila posti occupati e addirittura, se il trend dovesse essere quello dell’ultima settimana, si potrebbero contare 10mila morti in più. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo valutare qualcosa da fare”. Sono state queste le parole, pronunciate nel corso di un intervento a Timeline, su Sky TG24, del presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.

Filippo Anelli - ©Ansa

Il senso di responsabilità approfondimento Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA Anelli ha poi commentato i primi esiti del nuovo Dpcm, proposto dal Governo e dalla autorità sanitarie del nostro Paese per cercare di arginare i contagi di coronavirus. “Siamo di fronte a misure prese dal Governo, che abbiamo salutato come misure importanti, ma nonostante questo credo che in termini di comunicazione non sia passato quel richiamo al senso di responsabilità che ha contraddistinto i cittadini italiani nella prima fase della pandemia. Vedere ieri le piazze italiane affollate sicuramente non ci ha offerto una riflessione adeguata, ossia che il virus si trasmette attraverso le persone e i cittadini devono rimanere a casa”, ha aggiunto.