Covid, Guerra (Oms): “Le medicine interne di mezza Italia sono sature”

I reparti di Medicina Interna di mezza Italia sono saturi. A lanciare l’allarme, nel corso di un intervento ad Agorà (su Rai 3) è stato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Le sue parole indicano che oltre alle terapie intensive , anche altri reparti sono in difficoltà a causa della seconda ondata dell’emergenza coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). “Il dato allarmante, dal mio punto di vista, è quello dei ricoveri ordinari, che sta saturando i reparti di Medicina interna di mezza Italia. Questo è un dato su cui è assolutamente fondamentale riflettere, perché rappresenta la sofferenza del territorio e il fatto che la prima linea venga superata”, ha spiegato Guerra. “La prima linea deve essere rafforzata e messa in grado di filtrare i ricoveri. Alcuni di questi, infatti, sono ricoveri sociali, nel senso che sono persone anziane o malate che non trovano risposta a livello domiciliare”, ha aggiunto.

Guerra: “È un errore politicizzare le nuove misure”

Commentando i parametri scelti per la divisione in zone previsti nel nuovo Dpcm, Guerra ha spiegato che “il sistema degli indicatori su cui si basa la distinzione delle zone è basato sulla evidenza fattuale, questo serve proprio a disinnescare la negoziazione politica che, altrimenti, avrebbe portato chissà dove. È un momento in cui non ce lo possiamo permettere, credo che sia un grave errore anche politicizzare o cercare di buttarla sulla discussione e sulla negoziazione”.