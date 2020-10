Covid, anestesisti: i posti in terapia intensiva non sono più di 7mila

Nel corso di un’intervista a Repubblica, Alessandro Vergallo, il segretario degli anestesisti Aaroi-Emac, ha spiegato che, attualmente, il limite massimo dei posti in terapia intensiva è settemila. Il sindacalista ha aggiunto che questo limite è legato al personale a disposizione. “Siamo intorno al 24% di occupazione media dei posti letto. Ci avviciniamo al famoso 30%, considerato un indicatore preoccupante. Si tratta di “6.500, perché al momento non ce ne sono di più”. Tuttavia, precisa Vergallo, “non sappiamo quali sono i criteri in base ai quali i posti di sub intensiva possono diventare più specialistici. Se si intende un letto semplicemente con ventilatore e magari un monitor, non può essere considerato un posto di intensiva”.