Covid, telemonitoraggio per pazienti dimessi da ospedale di Treviglio

Anche dopo essere stati dimessi dall’ospedale, i pazienti Covid possono riscontrare difficoltà nella gestione del proprio stato di salute, come dimostrato dalle esperienze di marzo e aprile. Per affrontare in modo più efficace questo problema, l’Asst Bergamo ovest ha attivato, presso l’ospedale di Treviglio-Caravaggio, un sistema di telemonitoraggio e tele-controllo. Tramite questa innovazione, strutturata grazie a Regione Lombardia, i medici possono controllare per 15 giorni da remoto i principali parametri vitali dei pazienti dimessi. Questo servizio si va ad aggiungere all’Ambulatorio di follow up, già attivo da alcune settimane, e rappresenta un importante passo avanti nella gestione della seconda ondata. Potendo monitorare i pazienti anche mentre sono a casa, per i medici è più semplice intervenire in caso di necessità.