Covid, Brusaferro: “Cresce l’età contagiati, serve molta attenzione”

Ne ha parlato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), intervenendo in videoconferenza davanti alla Commissione Affari sociali. Si tratta, ha aggiunto, di “un elemento di attenzione perchè vuol dire che un alto numero di persone anziane contrae l'infezione e può avere una sintomatologia grave"

"L'età mediana delle persone che contraggono l'infezione ha avuto un andamento all'inizio che ha sfiorato i 70 anni, poi a Ferragosto è arrivata a valori sui 30 anni e si è stabilizzato tra fine settembre e ottobre intorno ai 40 anni, ma ora lentamente sta crescendo”. E’ questo il quadro che emerge rispetto alla situazione attuale e all’emergenza sanitaria nel nostro Paese, così come descritto da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) intervenuto in videoconferenza davanti alla Commissione Affari sociali. L’esperto è intervenuto nel corso dell'audizione sul rapporto di Iss e Ministero della Salute dal titolo: "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi.

approfondimento Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. LIVE Si tratta di "un elemento di attenzione perchè vuol dire che un alto numero di persone anziane contrae l'infezione e può avere una sintomatologia grave", ha aggiunto Brusaferro. "Ora sono coinvolti gli ultra 70enni e questo è una dato su cui prestare molta attenzione", ha specificato. Una fase di "escalation" "Dopo aver avuto una fase di transizione, ci troviamo in una fase che tecnicamente definiamo di escalation e quindi in parte dobbiamo usare misure di contenimento e in parte misure di mitigazione", ha spiegato ancora Brusaferro. "A differenza della prima ondata, il virus circola in tutte le regioni", sebbene esitano "situazioni con circolazione contenuta e altre con valori particolarmente elevati". Uno dei dati significativi da segnalare, secondo l'esperto, è la percentuale della positività al tampone: "Quando supera il 4% è un indicatore di una forte circolazione, e in tutte le regioni del nostro Paese c'è questa caratteristica", ha detto il presidente dell'Iss.