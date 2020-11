2/10 ©Ansa

Col nuovo Dpcm la scuola in presenza è prevista per infanzia, elementari e medie e Dad per le superiori. Mentre nelle zone rosse anche per i ragazzi della seconda e terza media sarà in vigore la didattica a distanza

