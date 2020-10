Covid-19, appello di 100 scienziati: "Misure drastiche in 2-3 giorni"

In una lettera diretta a Sergio Mattarella e a Giuseppe Conte, gli esperti segnalano all’attenzione delle Istituzioni le stime diffuse dal fisico Giorgio Parisi, secondo le quali il raddoppio nei decessi che si sta osservando ogni settimana potrebbe portare in breve a 400-500 morti al giorno

“Assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni per evitare che i numeri di contagi da coronavirus in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. È l’appello lanciato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da oltre 100 tra scienziati e docenti universitari, tra cui il fisico Enzo Marinari, dell'Università Sapienza di Roma, l'economista Gianfranco Viesti, dell'Università di Bari, il geologo Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'astronoma Alessandra Celletti, vicepresidente dell'Agenzia per la valutazione della ricerca (Anvur). Gli esperti condividono la proposta del Presidente dell’Accademia dei Lincei, professor Giorgio Parisi, le cui stime suggeriscono che il raddoppio nei decessi che si sta osservando ogni settimana potrebbe portare in breve a 400-500 morti al giorno.