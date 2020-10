Coronavirus, il Remdesivir non dà nessun beneficio. Lo dice l’Oms

Il farmaco, utilizzato anche per curare Trump, è stato bocciato dal Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità: “Piccolo o inestistente effetto” nella cura al Covid-19. Vale lo stesso per l'idrossiclorochina

Nessun beneficio, o comunque minimo, dal Remdesivir nel trattamento dei pazienti con coronavirus. Lo scrive L'Organizzazione mondiale della sanità in un comunicato in cui si legge che “i risultati ad interim del Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall'Oms, indicano che il remdesivir, l'idrossiclorochina, la combinazione lopinavir/ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ricoverati". Tra i “bocciati” quindi anche il Remdesivir, uno dei due farmaci approvati in Europa contro il coronavirus che è stato usato recentemente per curare il presidente Usa Donald Trump.