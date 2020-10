Coronavirus, Guerra (Oms): Sud sta vivendo l'ondata iniziale del Nord

Questa volta, ha fatto notare Ranieri Guerra - vice direttore generale delle iniziative strategiche dell'Oms - “possiamo contare su ciò che abbiamo imparato negli scorsi mesi”. Le sue dichiarazioni anche su test rapidi, lockdown e scuola

"Il Sud in questo momento sta vivendo quella che è stata l'ondata iniziale al Nord”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell'Organizzazione mondiale della sanità, a margine dei lavori su “La sanità post Covid-19” al teatro Bellini di Catania. “Potendo contare però su tutte le lezioni che abbiamo imparato – ha aggiunto - con presidi che prima non c'erano: medici preparati e competenti, terapie disponibili anche se non risolutive e soprattutto con la capacita' di intercetto e di diagnosi molto precoce". "Le regioni meridionali, Sicilia compresa, che sono state preservate dalla prima ondata - ha osservato Guerra - pensavano forse di essere uscite con pochi danni ma cos' non è perché questo è un virus che galoppa con la mobilità umana e quindi è inevitabile che presto o tardi arrivi".

Guerra su test rapidi e lockdown approfondimento Coronavirus, mini lockdown nella provincia Latina per 14 giorni I test rapidi, ha detto Guerra a Catania, “stanno attraversando un importante sviluppo tecnologico”. “Mi aspetto – ha commentato - di avere in un mese test rapidi meno invasivi, salivari che in 10 minuti, con valori colorometrici, potranno darci una risposta con grande precisione, rispetto a quelli attuali, sulla positività da Covid-19”. Per quanto riguarda la possibilità di un nuovo lockdown in seguito all'aumento dei numeri della pandemia da coronavirus è convinto che se il trend non peggiorerà non ce ne sarà bisogno. “Potrebbero essercene di temporanei, molto settoriali e limitati in zone precise dove il focolaio esce dal controllo che abbiamo in questo momento” ha precisato.

Ranieri Guerra