Influenza, arriva in Italia il vaccino quadrivalente ad alte dosi

Nella stagione 2019-2020 l’influenza , in Italia, ha colpito in tutto 7,6 milioni di persone, come ha dimostrato anche il recente ed ultimo bollettino stagionale di InfluNet, la sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Ma è già tempo di pensare al futuro ed in quest’ottica si inserisce l’arrivo anche nel nostro Paese del primo vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alto dosaggio.

Consigliato per gli over 65

approfondimento

Influenza, in totale in Italia ha colpito quasi 7,6 milioni di persone

Il vaccino è stato sperimentato e sviluppato per dare, in particolare, una migliore protezione ai soggetti con età superiore ai 65 anni, quella fetta di popolazione che rappresenta la fascia a maggior rischio di gravi complicanze correlate all'influenza, tra cui ad esempio polmonite, eventi cardio-vascolari e ictus. Poche settimane fa il vaccino, che si chiama “Efluelda” è stato autorizzato in Europa e adesso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha ottenuto la concessione all'immissione in commercio anche in Italia. Come spiegano gli esperti, conterrà una quantità di antigene (una proteina in grado di essere riconosciuta dal sistema immunitario come estranea o potenzialmente pericolosa) quattro volte superiore rispetto al vaccino quadrivalente a dosaggio standard. Secondo i piani, “Efluelda” sarà disponibile per la distribuzione in Italia già a partire dalla prossima stagione influenzale.

L’efficacia del vaccino

Dall’Università di Genova, poi, arrivano conferme sull’efficacia del vaccino. "Come Dipartimento di Scienze della salute dell'Università di Genova abbiamo contribuito allo sviluppo clinico del vaccino Efluelda, partecipando come centro sperimentatore italiano al trial clinico autorizzativo europeo”, ha affermato Giancarlo Icardi, docente di Igiene presso l’ateneo ligure. “Abbiamo contribuito quindi alla realizzazione di ulteriori evidenze scientifiche a sostegno di questo strumento, destinato a migliorare la protezione della popolazione over 65 anni verso la malattia influenzale e le sue complicanze", ha poi aggiunto l’esperto. “Efluelda” andrà quindi a completare l’offerta di Sanofi Pasteur (la divisione vaccini di Sanofi, gruppo farmaceutico francese) che oggi comprende il vaccino quadrivalente a dosaggio standard VaxigripTetra. “Questo vaccino è indicato dai 65 anni di età e permetterà una maggiore protezione in soggetti che, per il fisiologico fenomeno di immunosenescenza, hanno bisogno di vaccini specifici", ha detto Giovanni Checcucci Lisi, responsabile medico di Sanofi Pasteur in Italia. Secondo l’esperto, inoltre, il vaccino "ha dimostrato un'efficacia superiore nel prevenire ricoveri ospedalieri negli anziani che corrono un rischio maggiore di complicanze, evitando anche eventi cardiovascolari e polmoniti".