Coronavirus, Aifa autorizza la sperimentazione del farmaco reparixin

La molecola si è dimostrata in grado di inibire l’azione dell’interleuchina 8, una molecola infiammatoria prodotta dal sistema immunitario in risposta alle infezioni

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha autorizzato uno studio clinico finalizzato a valutare l’efficacia e la sicurezza di reparixin, la prima molecola “made in Italy” in sperimentazione contro il Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24), sviluppata in ambito oncologico e ancora in fase di test. L’ente regolatorio spiega che il farmaco “viene proposto per il trattamento della polmonite secondaria ad infezione da coronavirus Sars-CoV-2 in soggetti con un quadro clinico severo”. Lo studio sarà coordinato dall’Irccs San Raffaele di Milano.