Colazione in casa: il pasto giusto per affrontare la giornata

L'isolamento a cui si è costretti per arginare l'emergenza coronavirus, ha costretto gli italiani a cambiare le proprie abitudini. Tra queste, stravolgendo la routine lavorativa, cambia anche la colazione. Pasto chiave della giornata per la maggior parte degli esperti, fornisce l'energia per affrontare la giornata. Ma, ora più che mai, la quarantena offre la possibilità di trasformarlo anche in un momento di coesione e condivisione familiare.

Perché è importante fare colazione

"La colazione è essenziale in quanto l’organismo arriva da un periodo di riposo e sente la necessità di reintegrare liquidi e nutrienti necessari per affrontare la giornata con le dovute energie", spiega Annalisa Olivotti, biologa nutrizionista a Firenze. Il consiglio dell'esperta per il periodo che stiamo attraversando, dove si è portati a fare meno movimento e a mangiare di più, è di fare un’abbondante colazione e ridurre gli apporti calorici del pranzo e della cena. "Il pasto deve contenere la giusta quantità di carboidrati, proteine, grassi, sali minerali e vitamine".

Come fare colazione in quarantena

Secondo uno studio condotto da Isola Bio Lab, che osserva i trend legati al mondo della colazione, l'isolamento forzato può portare a cambiare in meglio il momento in cui consumiamo il primo pasto della giornata, da soli o con tutta la famiglia. Bisogna innanzitutto mangiare con lentezza, approfittando del momento per trascorrere del tempo in armonia con la famiglia. In questo modo si produrrà un buon esempio per i più piccoli, trovando la concentrazione e gli stimoli per affrontare la giornata nel modo giusto. La colazione deve essere completa, stagionale e deve includere della frutta. Terminato il pasto, è bene programmare un momento di attività fisica, magari da svolgere sul balcone o in giardino per favorire la sintesi di vitamina D.

Colazione da quarantena: il menu degli smart worker

Per le giornate più sedentarie, come quelle di smart working, lo chef Marco Bianchi, in collaborazione con il portale InfoJobs, ha messo a punto un menu equilibrato. "È bene limitare le calorie", avverte l'esperto di cucina. Per il primo pasto della giornata va bene consumare una spremuta d’arancia, per fare il pieno di vitamine e fibre, insieme a una fetta di torta all’acqua. "È un dolce povero ma buonissimo! La crema pasticcera all’interno ci regala gusto e sapore, ma è digeribile per tutti". La dottoressa Olivotti suggerisce anche l'aggiunta di una porzione di frutta secca per incamerare i grassi "buoni" omega 3 e omega 6.

La ricetta della torta all'acqua di Marco Bianchi

Per preparare la torta all'acqua Marco Bianchi consiglia di utilizzare per l'impasto 200 g di farina tipo 2, 100 g di amido di mais, 90 g di zucchero a velo, 200 ml di acqua, 80 g di olio di semi di girasole, 1 bustina di lievito per dolci. Per la crema pasticcera al cocco occorrono 500 g di latte scremato senza lattosio o bevanda vegetale, 40 g di frumina, 3 cucchiai di zucchero a velo integrale, una bacca di vaniglia, 50 g di cocco grattugiato, buccia di limone e una spolverata di curcuma. Mescolare insieme tutti gli ingredienti per l’impasto, quindi infornare per 30 minuti a 180° (io uso una tortiera di 22 cm di diametro). Lasciare raffreddare molto bene, quindi tagliare la torta in due, farcirla con la crema preparata sbattendo con una frusta il latte, la frumina, lo zucchero, la curcuma, la scorza di limone e facendo sobbollire dolcemente con bacca di vaniglia, fino a quando si addensa. Quando sarà tiepida, aggiungere il cocco e mescolare. Farcire la torta che andrà poi servita fresca.