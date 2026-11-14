In Italia circa 3,8 milioni di persone convivono con il diabete, pari al 6,4% della popolazione e al 7,5% degli adulti, mentre oltre un milione potrebbe avere la malattia senza aver ancora ricevuto una diagnosi. Negli ultimi vent'anni, inoltre, la prevalenza è cresciuta del 23%, al netto dell'invecchiamento della popolazione. Il diabete di tipo 1 interessa invece circa 300mila persone nel nostro Paese. Dati che fanno emergere la necessità di intercettare prima il rischio, riconoscere tempestivamente il diabete e favorire un accesso rapido e appropriato alle cure. È il messaggio al centro della Giornata mondiale del diabete 2026, la campagna globale promossa dall'International Diabetes Federation e celebrata ogni anno il 14 novembre, che in Italia prende forma con 'Diab&Te - La diagnosi precoce parte da Te', la nuova campagna promossa dalla Federazione delle società diabetologiche italiane (Fesdi), che riunisce Associazione medici diabetologi (Amd) e Società italiana di diabetologia (Sid), presentata oggi al Senato insieme all'Intergruppo parlamentare "Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili".

L'importanza di una diagnosi precoce

Il progetto parte dalla diagnosi precoce ma guarda all'intero percorso di prevenzione e cura. Il 'te' diventa così la chiave per raccontarne le diverse dimensioni: territorio, per portare prevenzione e screening più vicino alle comunità; test, per valutare il rischio e favorire la diagnosi precoce; tempo, perché intervenire tempestivamente può proteggere la salute; terapia, per garantire percorsi appropriati di cura e presa in carico; tecnologia, a supporto della diagnosi e del monitoraggio. "Mai come adesso siamo stati dotati di conoscenze e, potenzialmente, di mezzi per intervenire precocemente per contrastare la pandemia in atto di diabete mellito", evidenzia Riccardo C. Bonadonna, presidente della Sid. "Agire precocemente sul diabete significa cambiare la prospettiva con cui affrontiamo la malattia, senza aspettare che si manifestino i sintomi o le complicanze", aggiunge Salvatore De Cosmo, presidente di Fesdi e Amd. Dopo l'appuntamento al Senato, Diab&Te proseguirà il proprio percorso sul territorio. La prima tappa sarà l'Assemblea nazionale Anci, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre, dove la campagna porterà attività di informazione e screening.

Fondazione Italiana Diabete: "Screening per diabete per cura definitiva"

"La Legge 130 del 2023 è stata fondamentale per aver introdotto lo screening in età pediatrica sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia. La fase operativa non è ancora iniziata perché il decreto ha visto la luce solo poche settimane fa, per cui il tutto avrà inizio ad aprile. Nel frattempo, però, è stato fatto un importante studio propedeutico, lo studio D1Ce Screen (Diabetes type 1 and Celiac disease Screen Study), oltre a diverse iniziative, tra cui quelle promosse da noi, come Fondazione italiana diabete, che hanno già visto alcuni primi screening sul campo". Lo ha detto Nicola Zeni, presidente Fid, partecipando oggi all’incontro promosso alla Camera dei Deputati alla vigilia della Giornata mondiale del diabete.

"I risultati sono molto incoraggianti perché viene drasticamente ridotta la presenza di chetoacidosi nei bambini all'esordio - spiega Zeni - La chetoacidosi è il vero grande rischio dell'esordio del diabete di tipo 1, poiché può portare a condizioni cliniche molto severe e anche a elevati costi di gestione per il sistema sanitario pubblico. Si tratta, quindi, di risultati che stiamo già vedendo concretamente. Sicuramente la qualità di vita è in costante miglioramento. Mio figlio - racconta - ha avuto l'esordio del diabete di tipo 1 nel 2004 e allora eravamo fermi alle punture e al test della glicemia tramite il glucometro pungidito. Oggi abbiamo i sensori, vediamo sul cellulare la glicemia e il suo andamento, disponiamo di microinfusori e di sistemi quasi chiusi con algoritmi che aiutano nella gestione. Non c'è dubbio che l'evoluzione sia costantemente positiva. Chiaramente, però, lo scopo della Fondazione italiana diabete è arrivare alla cura definitiva. Oggi - conclude - ci sono delle concrete possibilità, non esattamente nel prossimo domani, ma con tempi ormai ritenuti ragionevoli".



