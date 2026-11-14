Oltre un secolo dopo la scoperta dell’insulina, la ricerca sul diabete di tipo 1 punta a una svolta: un "insulin-free world", in cui sia possibile fare a meno del farmaco e arrivare a una cura "sostenibile e accessibile a tutti". In occasione della Giornata mondiale del diabete, siamo stati al Diabetes Research Institute del San Raffaele di Milano per capire a che punto sono i progressi delle terapie cellulari. Il direttore Piemonti: "La generazione che guarirà dal diabete di tipo 1 è già nata"
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