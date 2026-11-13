Colesterolo, rischio infarti e ictus anche con LDL basso. Lo studio

Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Chalmers University of Technology in Svezia, anche in presenza di valori bassi del colesterolo cosiddetto "cattivo" possono persistere altri fattori associati alla possibilità di sviluppare infarto e ictus. Gli scienziati hanno analizzato i dati di circa 35mila partecipanti alla UK Biobank senza precedenti patologie cardiache, individuando altri possibili fattori coinvolti nello sviluppo delle malattie cardiache

Anche quando il colesterolo LDL rientra nei livelli raccomandati, il rischio di problemi cardiovascolari potrebbe non essere del tutto annullato. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Chalmers University of Technology in Svezia , anche in presenza di valori bassi del colesterolo cosiddetto "cattivo" possono persistere altri fattori associati alla possibilità di sviluppare infarto e ictus. Gli scienziati, che hanno analizzato i dati di circa 35mila partecipanti alla UK Biobank senza precedenti patologie cardiache, avrebbero individuato altri possibili fattori coinvolti nello sviluppo delle malattie cardiache. L'obiettivo dello studio era capire perché alcune persone continuino a sviluppare malattie cardiovascolari anche quando i valori LDL sono sotto controllo.

Lo studio

Per effettuare lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica European Heart Journal, i ricercatori hanno esaminato quasi 3mila proteine presenti nel sangue e le hanno confrontate con le informazioni genetiche e le cartelle cliniche dei partecipanti. Tra gli elementi individuati ci sono due tipi di lipoproteine: quelle ricche di trigliceridi, indicate con la sigla TRL, e la lipoproteina(a), conosciuta come Lp(a). Entrambe trasportano grassi nel sangue e, secondo la ricerca, sarebbero coinvolte in processi che possono danneggiare il sistema cardiovascolare. In particolare, queste particelle potrebbero favorire fenomeni infiammatori e alterazioni delle pareti dei vasi sanguigni, contribuendo allo sviluppo dell'aterosclerosi, una condizione caratterizzata dall'accumulo di sostanze nelle arterie che può ostacolare il flusso del sangue.

I risultati

I risultati aiutano a spiegare quello che viene definito "rischio cardiovascolare residuo", cioè la possibilità di sviluppare una malattia cardiaca anche dopo aver ridotto il colesterolo LDL a livelli considerati adeguati. Secondo i ricercatori, le lipoproteine TRL e Lp(a) potrebbero contribuire a questo rischio attraverso meccanismi differenti rispetto a quelli legati al colesterolo cattivo. Per questo, la sola misurazione dell'LDL potrebbe non essere sufficiente a descrivere completamente il profilo di rischio di una persona. Lo studio suggerisce quindi di prestare attenzione anche ad altri indicatori, tra cui la lipoproteina(a) e le particelle ricche di trigliceridi, ma - come precisato - saranno necessari ulteriori studi per capire se intervenire su questi fattori possa ridurre concretamente il rischio cardiovascolare e migliorare le strategie di prevenzione.