Health, AIOM 2026: innovazione equa, cure accessibili a tutti

Health al XXVIII Congresso Nazionale AIOM di Roma: al centro accesso ai farmaci innovativi, medicina di precisione, biomarcatori e superamento delle disuguaglianze territoriali. L’appello degli oncologi: l'innovazione ha valore solo se raggiunge tutti i pazienti

L'oncologia sta vivendo una delle stagioni più straordinarie della sua storia. Nuovi farmaci, immunoterapia, terapie a bersaglio molecolare e medicina di precisione stanno cambiando il destino di molte persone con tumore, rendendo possibili risultati che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Ma oggi la vera sfida non è soltanto scientifica. È fare in modo che l'innovazione raggiunga tutti i pazienti allo stesso modo. È questo il messaggio che arriva dal XXVIII Congresso Nazionale AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica – in corso a Roma, che ha scelto come filo conduttore dei lavori un claim tanto semplice quanto ambizioso: "Innovazione Equa". Un concetto che racchiude la necessità di trasformare i progressi della ricerca in opportunità concrete per tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive o dalla struttura sanitaria alla quale ci si rivolge.

A rendere ancora più urgente il tema dell'equità sono i dati presentati dagli oncologi sull'accesso alle terapie innovative. Secondo i dati richiamati da AIOM, dopo il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco possono trascorrere fino a circa 400 giorni prima che un nuovo trattamento sia concretamente disponibile in tutte le Regioni. Un intervallo di tempo che, in oncologia, può fare la differenza per molti pazienti. AIOM evidenzia inoltre che negli ultimi nove anni circa 3 miliardi di euro del Fondo per i farmaci innovativi non sarebbero stati utilizzati.

Uno dei temi più dibattuti nelle aule del Congresso riguarda il percorso che separa l'approvazione di un nuovo trattamento dalla sua effettiva disponibilità per i pazienti. La ricerca continua a produrre nuove opzioni terapeutiche, ma l'accesso alle cure innovative resta spesso condizionato da procedure amministrative e organizzative che possono determinare differenze tra territori. Per AIOM è necessario accelerare i tempi e ridurre gli ostacoli che ancora rallentano l'arrivo dei nuovi farmaci nella pratica clinica, affinché ogni paziente possa beneficiare rapidamente dei progressi della ricerca.

"L'innovazione trova la sua piena realizzazione solo se tutti i cittadini possono beneficiarne alla stessa maniera, indipendentemente dal luogo in cui vivono e sono curati. Oggi disponiamo di strumenti terapeutici sempre più efficaci e personalizzati, ma il nostro impegno deve essere quello di garantire che queste opportunità siano realmente accessibili a tutti. Innovazione ed equità non possono viaggiare su binari separati: devono procedere insieme per assicurare ai pazienti le migliori possibilità di cura e di guarigione" - afferma durante la puntata di Health il Professore Massimo Di Maio, Presidente AIOM .

Secondo gli oncologi italiani, però, il valore dell'innovazione si realizza pienamente soltanto quando ogni cittadino può accedervi negli stessi tempi e con le stesse opportunità.

Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha cambiato il volto della malattia. Oggi sempre più tumori possono essere trattati con strategie personalizzate, costruite sulle caratteristiche biologiche della neoplasia e sulle esigenze del singolo paziente.

I benefici della ricerca

Una situazione che, secondo la società scientifica, dimostra la necessità di semplificare i percorsi autorizzativi, ridurre la burocrazia e rendere più efficiente l'impiego delle risorse già disponibili affinché i benefici della ricerca possano arrivare più rapidamente nella pratica clinica.

Tra i protagonisti del Congresso ci sono anche i biomarcatori, diventati uno strumento essenziale dell'oncologia moderna. La possibilità di identificare specifiche alterazioni molecolari consente infatti di individuare il trattamento più appropriato per ciascun paziente, aumentando l'efficacia delle cure ed evitando terapie inutili. La medicina di precisione rappresenta oggi una delle rivoluzioni più importanti nella lotta contro il cancro e sta progressivamente estendendo il proprio impatto a un numero crescente di tumori, anche nelle fasi più precoci della malattia.

Accanto all'innovazione terapeutica emerge poi il tema dell'organizzazione delle cure. Secondo gli specialisti, l'equità passa anche attraverso il rafforzamento delle reti oncologiche e della multidisciplinarietà. La crescente complessità dei percorsi diagnostici e terapeutici richiede infatti una collaborazione sempre più stretta tra oncologi, patologi, chirurghi, radioterapisti, radiologi e specialisti delle diverse discipline coinvolte nella presa in carico del paziente.

"L'equità di accesso all'innovazione rappresenta una priorità assoluta per l'oncologia italiana. La ricerca sta aprendo scenari impensabili fino a pochi anni fa, ma il nostro compito è fare in modo che i benefici delle nuove conoscenze non restino confinati a pochi contesti privilegiati. Servono modelli organizzativi capaci di ridurre le differenze territoriali e valorizzare le reti oncologiche, affinché ogni cittadino possa ricevere il miglior trattamento possibile nel momento in cui ne ha bisogno" - sottolinea a Health la Professoressa Rossana Berardi, Presidente Eletto AIOM.

L'evoluzione delle terapie porta con sé anche nuove sfide cliniche. I trattamenti più innovativi hanno migliorato in modo significativo gli esiti delle cure, ma richiedono competenze sempre più specialistiche per la gestione degli effetti collaterali e delle tossicità associate. Per questo la qualità dell'assistenza non dipende soltanto dalla disponibilità dei farmaci, ma anche dalla capacità dei sistemi sanitari di organizzare percorsi integrati e multidisciplinari che accompagnino il paziente in tutte le fasi della malattia.

Ampio spazio al Congresso è stato dedicato anche al valore della ricerca clinica, considerata il motore principale del progresso in oncologia. In un contesto globale caratterizzato da investimenti sempre più rilevanti da parte di Stati Uniti e Cina, gli oncologi italiani richiamano l'attenzione sulla necessità di rendere più competitiva la ricerca europea, semplificare gli iter regolatori e favorire l'avvio degli studi clinici. La capacità di attrarre sperimentazioni e trasformare rapidamente le scoperte scientifiche in opportunità terapeutiche rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per garantire ai pazienti l'accesso all'innovazione.

"La ricerca clinica continua a rappresentare il motore principale del progresso in oncologia. Oggi non basta sviluppare nuove terapie: è necessario comprendere come integrarle nei percorsi assistenziali, valutarne il valore complessivo e garantire che i risultati della ricerca arrivino rapidamente nella pratica clinica. L'innovazione deve tradursi in benefici concreti per i pazienti, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e la qualità delle cure" - evidenzia a Health il Professore Francesco Perrone, Presidente Fondazione AIOM.

La ricerca continua a produrre risultati straordinari e l'oncologia dispone oggi di strumenti sempre più efficaci e personalizzati. Ma il vero successo dell'innovazione non si misura soltanto dal numero di nuovi farmaci disponibili. Si misura soprattutto dalla capacità di renderli accessibili a tutti, negli stessi tempi e con le stesse opportunità. Secondo il messaggio emerso dal Congresso, nell'oncologia del futuro l'innovazione sarà davvero efficace solo se accompagnata da un accesso omogeneo alle cure sull'intero territorio nazionale.