Giornata mondiale dello yoga: le iniziative in Italia

Il 21 giugno si celebra la Giornata mondiale dello yoga. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu l’11 dicembre 2014, con l’approvazione di 175 Paesi membri, che per il quinto anno consecutivo proprio nel giorno del Solstizio d’Estate, la giornata con più ore di luce, propongono una serie di attività che mirano a promuovere i benefici associati allo yoga, un perfetto alleato per preservare la flessibilità del corpo e per mantenerlo forte e in salute.

Lo yoga è una disciplina perfetta per ogni età che viene abitualmente praticata da milioni di persone in tutto il mondo. È utile per ridurre l’ansia e lo stress, per migliorare l’equilibrio interiore e si adatta alle capacità di movimento di ogni individuo, anziani compresi.

Le iniziative in Italia

Per celebrare l’International Yoga Day, in tutta Europa, Italia compresa, sono in programma diverse iniziative dedicate.

A Milano presso l’Arena Civica Gianni Brera, per l’occasione, è in calendario una sessione collettiva di yoga, rivolta sia agli appassionati della disciplina che ai principianti. Un’iniziativa senza limiti di età, aperta a tutti e completamente gratuita. Per partecipare alla lezione basta un telo o un tappetino e tanta voglia di mettersi in gioco.

A Livorno, gli appassionati di yoga potranno eseguire ‘il saluto al sole’, una delle posizioni classiche della disciplina, dalla suggestiva Terrazza Mascagni, dove alle ore 19:30, si terrà una sessione di yoga.

“Per gli appassionati di yoga di tutti i livelli e non solo, ritrovarsi sulla spettacolare Terrazza Mascagni, a pochi passi dal mare, per celebrare la Giornata in uno scenario unico, con la possibilità di eseguire in modo armonioso una sequenza dinamica di posizioni aspettando il tramonto”, scrive il Comune di Livorno in una nota.

Yoga Mountain Festival Valle d’Aosta-Uniti nella pace

In Valle d’Aosta e precisamente a Ollignan (Quart), per celebrare la Giornata mondiale dello yoga è in programma una sessione gratuita della disciplina e una cena solidale. L’iniziativa rientra nel ‘Yoga Mountain Festival Valle d’Aosta-Uniti nella pace’, una manifestazione che unisce la pratica dello yoga alla scoperta delle meraviglie della regione.

Lo Yoga Mountain Festival prevede varie iniziative in calendario tra giugno e luglio 2019: ha preso il via il 20 giugno a Vetan, con l’accensione del ‘fuoco sacro’ e terminerà il 7 luglio a Champoluc, quando, dopo la cena e un suggestivo concerto, Paolo Cognetti, noto scrittore, chiuderà la manifestazione.

“Lo yoga è in continua espansione con circa 2 milioni di praticanti in Italia e in questo contesto la Valle d’Aosta può farsi conoscere, apprezzare e ritagliarsi uno spazio importante”, spiega Laurent Viérin, assessore regionale.