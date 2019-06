Lo yoga ha effetti benefici sul corpo e sulla psiche ad ogni età.

Se praticato con costanza, è un perfetto alleato per preservare la flessibilità del corpo e per mantenerlo forte e in salute. La disciplina sarebbe inoltre utile per favorire un buon riposo e per ‘scacciare’ i disturbi depressivi. A suggerirlo sono i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Edimburgo.

Analisi di 22 ricerche precedenti



Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, i ricercatori hanno analizzato le informazioni emerse da 22 ricerche precedenti, che hanno indagato gli effetti dello yoga sulla salute.

In particolare si sono concentrati sui benefici che la disciplina ha comportato su un campione di persone di età media di 60 anni.

Sono così riusciti a dimostrare che lo yoga, quando praticato per sessioni di allenamento continuative della durata tra i 30 e i 90 minuti, migliora l’equilibrio, la forza degli arti inferiori, la flessibilità, la qualità del sonno e la capacità di movimento. È inoltre in grado di ridurre il rischio di sviluppare la depressione e potenzia la vitalità di chi lo pratica.

"La maggioranza degli adulti di una certa età è inattiva e non rispetta i livelli di attività fisica raccomandati”, spiega Divya Sivaramakrishnan, tra i ricercatori dello studio. Lo yoga è particolarmente indicato per gli anziani in quanto comprende una serie di movimenti e di esercizi che sono perfettamente adattabili al livello di allenamento e alla capacità di movimento di ogni persona.

Pivot Yoga, la nuova linea di abbigliamento ‘smart’ per fare yoga

Per chi non ha la possibilità di seguire delle lezioni di yoga in palestra arriva Pivot Yoga, la nuova linea di abbigliamento ‘smart’ in grado di monitorare i movimenti del corpo proprio come un istruttore.

Gli abiti di casa TuringSense integrano dei sensori di ultima generazione, che abbinati a un’applicazione dedicata, realizzano una sorta di avatar del corpo di chi li indossa. La piattaforma, una volta rivelati i movimenti, consiglia come migliorare le posizioni, proprio come farebbe un istruttore di yoga.