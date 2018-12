Pivot Yoga, la nuova linea di abbigliamento ‘smart’ per fare yoga

Si chiama Pivot Yoga ed è una nuova linea di abbigliamento ‘smart’ che permette a tutti gli appassionati di yoga di esercitarsi disponendo di un vero e proprio istruttore virtuale.

I vestiti sono dotati di sensori di ultima generazione in grado di valutare la correttezza delle posizioni che si adottano nella disciplina. I capi di Pivot Yoga, realizzati da TuringSense, si collegano a un’apposita applicazione, sviluppata dalla società, che permette di visionare un avatar del proprio corpo e di confrontare i movimenti con quelli dell’insegnante. La linea di abbigliamento sarà disponibile nella primavera del 2019. Attualmente solo gli abitanti degli Stati Uniti e del Canada possono preordinare i capi 'smart'.

L'applicazione di Pivot Yoga

L’app funziona tramite il controllo vocale. È infatti possibile, dopo aver accertato che gli indumenti siano stati rilevati dal sistema, rivolgersi all’assistente vocale dello smartphone chiedendo di dare il via a una sessione di allenamento, al semplice comando ‘Inizia’. L’app è in grado di scovare eventuali imperfezioni nel movimento e di consigliare, tramite l’assistente vocale, come correggere la propria postura.

Gli indumenti sono disponibili dalla taglia XS alla XL e si caricano tramite l’utilizzo di un apposito cavo Micro USB. Integrano, inoltre, una batteria non sostituibile con un’autonomia di circa cinque ore consecutive e possono essere lavati comodamente in lavatrice in acqua fredda. Il kit formato da pantaloni e maglietta costa 99 dollari ed è possibile assistere alle lezioni online sottoscrivendo un abbonamento del costo di 19 dollari al mese.

L’app, come riporta The Verge, è attualmente disponibile solo sui dispositivi che integrano il sistema operativo iOS 11 o versioni successive.

I benefici dello Yoga

Una soluzione pratica e innovativa per tutti gli appassionati che dispongono di poco tempo libero o che non hanno la possibilità di migliorare la propria tecnica partecipando alle lezioni di yoga in palestra. La linea Pivot Yoga potrebbe anche essere una valida alleata per avvicinare alla disciplina le persone scettiche che faticano a comprendere i numerosi benefici sulla salute derivanti dalla pratica della disciplina. Lo yoga, oltre ad abbassare l’ormone cortisolo, responsabile dell’induzione dello stress, migliora l'elasticità muscolare e l'equilibrio.