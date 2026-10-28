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Acqua minerale ritirata dal mercato per rischio infezioni: ecco marca e lotti coinvolti

Salute e Benessere

L'azienda produttrice invita a non consumare il prodotto e a riportarlo al rivenditore. Il batterio è particolarmente rischioso per le persone immunocompromesse

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Il possibile rischio di contaminazione batterica fa scattare il richiamo di un lotto di acqua minerale naturale a marchio San Zaccaria. Il provvedimento, disposto dall'azienda produttrice Fonti Terme di Brennero, riguarda alcune bottiglie per le quali è stata segnalata una "potenziale presenza di Pseudomonas aeruginosa". Il richiamo per rischio microbiologico interessa esclusivamente il lotto L26239221100, con data di scadenza fissata al 27 agosto 2028. Si tratta di bottiglie da un litro, identificate in etichetta con il formato da 100 cl. L'avviso è stato pubblicato sul portale del ministero della Salute. 

Cosa fare con le bottiglie richiamate

L'indicazione dell'azienda è di non consumare l'acqua appartenente al lotto interessato e di riportare le bottiglie al punto vendita in cui sono state acquistate. Il negoziante provvederà alla sostituzione del prodotto oppure al rimborso. I consumatori sono invitati a rivolgersi al rivenditore per ottenere chiarimenti in caso di dubbi.

Cos'è lo pseudomonas aeruginosa e quali rischi comporta

Lo pseudomonas aeruginosa è un batterio gram-negativo conosciuto in ambito medico per la capacità di provocare infezioni anche gravi. Generalmente non rappresenta una minaccia significativa per le persone sane, ma può diventare pericoloso per chi ha un sistema immunitario compromesso o presenta lesioni della pelle e delle mucose. Tra le infezioni legate al batterio figurano quelle polmonari e respiratorie, del sangue, della pelle, delle vie urinarie e quelle che coinvolgono occhi e orecchie. Uno dei problemi principali legati a questo batterio è la sua resistenza agli antibiotici.

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