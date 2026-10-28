L'indicazione dell'azienda è di non consumare l'acqua appartenente al lotto interessato e di riportare le bottiglie al punto vendita in cui sono state acquistate. Il negoziante provvederà alla sostituzione del prodotto oppure al rimborso. I consumatori sono invitati a rivolgersi al rivenditore per ottenere chiarimenti in caso di dubbi.

Cos'è lo pseudomonas aeruginosa e quali rischi comporta

Lo pseudomonas aeruginosa è un batterio gram-negativo conosciuto in ambito medico per la capacità di provocare infezioni anche gravi. Generalmente non rappresenta una minaccia significativa per le persone sane, ma può diventare pericoloso per chi ha un sistema immunitario compromesso o presenta lesioni della pelle e delle mucose. Tra le infezioni legate al batterio figurano quelle polmonari e respiratorie, del sangue, della pelle, delle vie urinarie e quelle che coinvolgono occhi e orecchie. Uno dei problemi principali legati a questo batterio è la sua resistenza agli antibiotici.