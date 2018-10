Stress, annebbia la mente e riduce la memoria a partire dai 40 anni

Lo stress, spesso erroneamente sottovalutato, è uno dei principali antagonisti della salute fisica e mentale.

Un recente studio dimostra che gli individui che ne soffrono già a partire dai 40 anni di età potrebbero lamentare perdita nella memoria e annebbiamento della mente.

La scoperta si deve a un team di ricercatori della Harvard Medical School di Boston, coordinato da Justin Echouffo-Tcheugui. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Neurology.

Nei momenti di maggior tensione il cervello umano attiva la produzione del cortisolo, l’ormone simbolo dello stress prodotto dalle ghiandole surrenali. Quest’ultimo aumenta la glicemia e i grassi presenti nel sangue per fare in modo che il corpo abbia a disposizione l’energia necessaria per superare lo stato di nervosismo.

Studio su 2300 persone con età media di 49 anni

Per compiere la ricerca, gli esperti della Harvard Medical School di Boston hanno monitorato la salute di più di 2300 persone sane con età media di 49 anni.

Dagli esami del sangue è emerso che gli individui che presentano alte concentrazioni di cortisolo, rispetto ai loro coetanei, lamentano problemi di memoria e presentano una riduzione del volume cerebrale.

"La nostra ricerca ha evidenziato perdita di memoria e volume cerebrale in persone di mezza età sane, quindi è importante per ciascuno trovare delle modalità di riduzione dello stress”, spiega Echouffo-Tcheugui.

Consigli per ridurre lo stress

Lo stress non è da sottovalutare. Quando il livello di cortisolo presente nel sangue resta elevato per un periodo di tempo troppo prolungato potrebbe comportare lo sviluppo di altre problematiche, quali l’innalzamento della pressione. A tal proposito gli esperti consigliano di intervenire tempestivamente per porre fine, il prima possibile, alle condizioni che comportano l’aumento della tensione. “Tra le soluzioni per ridurre lo stress è consigliabile dormire a sufficienza, fare esercizio fisico moderato senza esagerare, praticare nel quotidiano tecniche di rilassamento e prendere sostanze che riducano il cortisolo sempre sotto consiglio medico”, spiega Echouffo-Tcheugui.