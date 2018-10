Gli effetti negativi sulla salute della scarsa attività fisica

Un recente studio dell’Università di Cleveland, in Ohio, ha dimostrato che uno stile di vita sedentario è più dannoso per la salute di patologie come il diabete e l’ipertensione e persino del tabagismo. I risultati ottenuti hanno stupito gli stessi autori della ricerca, tra cui Wael Jaber, cardiologo presso la Cleveland Clinic. Secondo il medico, la sedentarietà è paragonabile a una malattia e l’unico modo per curarla è dedicarsi regolarmente all’esercizio fisico.

Tutti i risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista specializzata 'Jama Network Open'.

Le caratteristiche dello studio

Lo studio si è focalizzato sull’analisi dei dati raccolti tra il primo gennaio 1991 e il 31 dicembre 2014, relativi ai risultati di alcuni test sotto sforzo svolti da circa 122.000 persone di età compresa tra i 53 e i 73 anni. Studiandoli, i ricercatori hanno notato che le persone dotate di una minore resistenza fisica hanno evidenziato rischi di mortalità tre volte maggiori rispetto ai fumatori e più alti anche di chi ha il diabete o una malattia cardiovascolare.

Le persone atletiche e che si allenano regolarmente godono invece di una migliore salute e di aspettative di vita più elevate.

L’esercizio fisico incrementa l’aspettativa di vita

La ricerca si distingue da altre simili svolte in passato per la scelta di sottoporre i partecipanti a dei test fisici in grado di misurare oggettivamente la loro forma fisica. In altri studi, i soggetti coinvolti si limitavano a fornire una dichiarazione relativa alle loro abitudini di allenamento, non sempre veritiera o del tutto precisa.

Tracciando un paragone tra i partecipanti meno in forma e quelli che hanno ottenuto i migliori risultati nei test fisici, gli esperti hanno stabilito che per i primi i rischi di mortalità sono del 500% più alti. Anche chi svolge una quantità moderata di esercizio fisico è comunque più a rischio dei super atleti che dedicano molto tempo ed energie all’allenamento.