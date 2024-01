Roma, dopo 35 anni niente tuffo nel Tevere per Mister Ok a Capodanno

Maurizio Palmulli, vero nome di Mister Ok, ha rinunciato all'ormai tradizionale tuffo dal ponte Cavour per motivi fisici. Si sono lanciati invece i suoi più giovani "seguaci", tra gli applausi dei molti presenti

Maurizio Palmulli, meglio conosciuto come Mister Ok, per la prima volta dopo 35 anni non si è tuffato nel Tevere il primo giorno dell'anno. La decisione di rinunciare all'ormai consolidata tradizione è dovuta a ragioni fisiche, delle micro fratture alla colonna vertebrale.

"Non me la sono sentita, appuntamento all'anno prossimo"

Per la prima volta in 35 anni Mister Ok non si è lanciato dalla ringhiera di ponte Cavour, ma è stato comunque salutato dal pubblico con un caloroso applauso. "Potrei riprovarci, vediamo se l'anno prossimo mi si saranno sistemate queste due microfratture alla colonna vertebrale - ha detto Palmulli - con otto nipoti e cinque figli, non me la sono sentita. Bisogna stare molto attenti". Si sono tuffati invece i suoi più giovani "seguaci", tra gli applausi dei molti presenti.