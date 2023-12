Anzio, colpito da un petardo esploso da un amico: grave 28enne

Il ragazzo ferito, dopo le prime cure ricevute presso l'ospedale Riuniti del comune romano, è stato trasferito d'urgenza presso il San Camillo, nella Capitale, in prognosi riservata. È stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico

Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito alla testa dallo scoppio di un petardo. Il giovane è stato trasportato nella giornata di ieri presso l'ospedale di Anzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale che da una prima ricostruzione hanno accertato che poco prima dell'incidente il giovane, mentre si trovava ad una festa in un locale, era uscito all'aperto per essere poi accidentalmente colpito dallo scoppio di un petardo lanciato da un amico.

Il trasferimento al San Camillo

Sul posto i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo nel corso del quale sono state ritrovate alcune tracce ematiche. Il ragazzo ferito, dopo le prime cure ricevute all'ospedale Riuniti di Anzio, è stato trasferito d'urgenza presso l'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata. E' stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere sottoposto ad intervento chirurgico. Identificato anche l'amico che avrebbe esploso il petardo, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti.