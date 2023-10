Rom-E, nel centro della Capitale il festival sulla sostenibilità

L'evento si propone come set ideale per uno sguardo rivolto a un futuro nel segno dell’ecosostenibilità. L'iniziativa coinvolge diverse zone del centro della città

Rom-E, il festival sulla sostenibilità, torna al centro di Roma per il terzo anno consecutivo. L'evento, visitabile fino all'8 ottobre, si propone come set ideale per uno sguardo rivolto a un futuro nel segno dell’ecosostenibilità. L'iniziativa coinvolge diverse zone del centro di Roma: Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi a Via del Corso, il percorso di Viale delle Magnolie a Villa Borghese, Ponte Milvio. Al convegno di apertura era presente anche Andrea Abodi, ministro dello Sport e i Giovani che ha parlato dei Giochi della Gioventù, di plogging e dello Stadio Olimpico.

L'esposizione

Uno degli eventi principali è l’esposizione Green. Il centro della Capitale è stato infatti trasformato in un'esposizione dedicata alla sostenibilità. Le aziende che hanno fatto della responsabilità ambientale il loro obiettivo primario hanno l'opportunità di presentare le loro iniziative e soluzioni all'avanguardia per affrontare le sfide ambientali attuali. A partire dalla new mobility con esposizione di mezzi elettrici e test drive a cui è possibile iscriversi gratuitamente. Hub per le prove delle auto è Piazza Bucarest. L'esposizione promette di ispirare e incoraggiare il pubblico a sostenere un'economia circolare e a fare scelte consapevoli per un ambiente più sano e sostenibile.

Intrattenimento

Tante le iniziative per coinvolgere i bambini e intrattenere il pubblico. Solo per citarne alcune, gli Psycodrummers con le loro percussioni su strumenti ottenuti con materiali di scarto, un progetto musicale che esplora le possibilità delle percussioni industriali, costruendo performance dal vivo di forte impatto emotivo. Poi le attività di IoGiocOvunque, giochi di legno itineranti realizzati artigianalmente con materiali naturali. Inoltre ci sarà l’energia prodotta da Pedal Power, un’installazione di biciclette che permette la trasformazione dell’energia cinetica generata pedalando in energia elettrica, per fare una pausa e ricaricare, ad esempio, il proprio smartphone facendo un po’ di moto. Gemar Balloons, il più grande produttore di palloncini in lattice di gomma naturale in Europa, ha realizzato esclusivamente per Rom-E installazioni meravigliose con palloncini 100% a base biologica e prodotti con “caucciù”: una linfa lattiginosa che si raccoglie dall’albero della gomma Hevea Brasiliensis, materiale naturale e rinnovabile che viene preservato durante l’intero processo di fabbricazione, contribuendo anche alla riduzione di CO².

La terza edizione

"La Terza Edizione di Rom-E rappresenta un'opportunità unica per riflettere sull'importanza di proteggere il nostro pianeta e per scoprire le molteplici soluzioni che le aziende stanno sviluppando per un futuro più sostenibile. Un percorso esclusivo che offre ai nostri clienti l’opportunità di raccontarsi in questa chiave in un contesto ufficiale e autorevole", ha dichiarato Aldo Reali, AD di Sport Network, azienda che realizza l’evento dal primo anno. Rom-E è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale. È sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che fornirà tutto il verde previsto nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità. L’evento è inoltre patrocinato dall’Università La Sapienza di Roma e da Earth Day che modererà il panel “Giovani e ambiente” nel talk di apertura.