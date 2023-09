Roma, MAXXI riapre le porte al pubblico della casa di Giacomo Balla

La casa futurista di Giacomo Balla a Roma ha riaperto al pubblico dallo scorso venerdì 22 settembre. L'abitazione fu abitata dal maestro insieme alla moglie e le figlie Luce ed Elica dal 1929 sino alla morte nel 1958. Il progetto è a cura del MAXXI in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Giacomo Balla visse e lavorò nella casa di via Oslavia a partire dal 1929, un appartamento “impiegatizio” che per Balla, la moglie Elisa Marcucci e le due figlie Luce ed Elica, anch’esse pittrici, diverrà la casa di tutta la vita, il luogo eletto trasformato dalla famiglia in opera d’arte.

Modalità di visita

Salotto intellettuale per molte personalità dell’arte e della cultura, Casa Balla ha chiuso le sue porte negli anni Novanta con la scomparsa delle figlie. È stata aperta a giugno 2021 per la prima volta dopo 30 anni in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita del maestro (Torino 1871- Roma 1958), grazie alla collaborazione interistituzionale del MAXXI con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il contributo di Banca d’Italia. La sua apertura al pubblico ha aggiunto un tassello fondamentale nella cultura e nella storia dell’arte italiana e mondiale e la casa è finalmente tornata a essere fonte di ispirazione e punto di riferimento per le giovani generazioni di artisti. Si potrà visitare la casa tramite l'acquisto del biglietto sul sito casaballa.maxxi.art o presso la biglietteria del museo in via Guido Reni 4a, i giorni di visita sono dal giovedì alla domenica (45 minuti di durata) alle ore 10.00, 11.00, 12.00, nel pomeriggio alle 15.00, alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Un biglietto intero costa 18 euro, 15 ridotto, 12 euro per i minori di 14 anni e gratuito dagli 0-3 anni.