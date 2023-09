Londra, Abramovic: installazione con modelli nudi alla Royal Academy

Insolita installazione nella mostra della Royal Accademy di Londra per una retrospettiva sulla carriera dell'artista serba Marina Abramović. I visitatori per entrare nell’area espositiva devono infilarsi tra due modelli nudi, ma c'è un ingresso separato per coloro che si sentono a disagio a trovarsi tra degli artisti senza niente addosso. Intanto, la mostra ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica: il Guardian l'ha definita "vitale" ma il Times l'ha definita "spietata". Entrare tra i due artisti nudi costringe i possessori del biglietto a un "confronto tra la nudità e il genere, la sessualità, il desiderio", ha detto il responsabile delle mostre della Royal Academy, Andrea Tarsia. L'insolito pezzo fu messo in scena per la prima volta nel 1977 da Abramović e dal suo allora partner tedesco, Ulay. I due stavano vicini sulla soglia, costringendo i visitatori a passare in mezzo a loro.