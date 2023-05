Roma, blitz ambientalista alla Fontana di Trevi: gettato liquido nero

La ricostruzione dei fatti

Alle 11:30 sette persone legate alla campagna 'non paghiamo il fossile', promossa da Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana di Trevi per chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, "causa della crisi climatica che in questi giorni ha investito l'Emilia Romagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10mila persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28mila". Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

La testimonianza di un attivista

"Sono Mattia, ho 19 anni e ho deciso di fare disobbedienza civile perché la tragedia orribile vissuta in questi giorni in Emilia Romagna è un'avvisaglia del futuro nero che attende l'umanità, fatto di siccità alternata ad alluvioni sempre più frequenti e violente. Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale stiamo per superare la soglia di 1,5°. Questo significa che i nostri figli potrebbero morire di fame e di sete. E che potremmo essere in tempo per vederlo. Secondo la Banca d'Italia, per di più, una casa su quattro è a rischio alluvione in Italia, con danni stimabili in tre miliardi ogni anno. L'unica possibilità per evitare che accada è fermare le emissioni legate ai combustibili fossili. Il nostro Governo, invece, continua imperterrito a regalare all'industria del fossile finanziamenti pubblici per decine di miliardi di euro ogni anno. Noi abbiamo deciso di ribellarci a chi ci sta condannando a morte. E invitiamo genitori, nonni, fratelli e figli preoccupati a unirsi a noi", ha dichiarato l'attivista.

Gualtieri:"Basta con assurde aggressioni al patrimonio artistico"



Sul fatto è intervenuto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Oggi è stata imbrattata la Fontana di Trevi. Basta con queste assurde aggressioni al nostro patrimonio artistico. Le operazioni di ripristino saranno costose e complesso. Invito gli attivisti a misurarsi su un terreno di confronto senza mettere a rischio i monumenti. Fortunatamente la prima stima è che non dovrebbero esserci danni permanenti perché la vernice nera si è depositata tutto attorno al materiale di impermeabilizzazione, non sul marmo, e dovrebbe essere possibile rimuoverla senza danni permanenti. Il rischio è quando va sul marmo che è poroso".