Roma, Ultima Generazione blocca la Tangenziale contro governo

Protesta degli attivisti di Ultima Generazione sulla tangenziale di Roma. A quanto risulta, quattro attivisti si sono calati dal ponte tra viale Somalia e viale Libia, mentre una decina di manifestanti ha bloccato il traffico in direzione San Giovanni. Esposto lo striscione "Non paghiamo il fossile". Sul posto è intervenuta la polizia locale. Gli attivisti sono stati insultati dagli automobilisti: "Stiamo morendo, prendetevela con il governo, non con noi".