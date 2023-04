4/5

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concederà quest'anno la medaglia d'oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili. Saranno conferite poi le promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti per gli eccezionali risultati conseguiti in attività operative e nelle competizioni sportive