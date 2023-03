Anziano finisce con l'auto in fiume, agente tenta di salvarlo: morti

Un poliziotto è morto ieri nel tentativo di salvare un uomo di 70 anni finito con l'auto nel fiume Gorzone ad Anguillara Veneta (Padova). L'anziano è deceduto a sua volta. I due corpi sono stati recuperati questa mattina, si apprende dai vigili del fuoco. L'agente, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a sé il corpo dell'automobilista, che evidentemente era riuscito a raggiungere e a far uscire all'abitacolo.

Le ricerche

Le ricerche erano scattate ieri pomeriggio dopo una segnalazione, intorno alle ore 16, da parte di alcuni testimoni che avrebbero raccontato di aver visto una persona al volante di un'auto finita nel canale e un'altra cercare di soccorrerla. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco da Piove di Sacco (Padova), con i Nucleo sommozzatori e l'elicottero "Drago 151" da Venezia, oltre all'autogru dal comando di Rovigo. La vettura era stata ripescata in serata, ma non aveva passeggeri al suo interno. Le ricerche dei due dispersi erano andate avanti fino a tarda sera ma non avevano permesso di individuare i due a causa della scarsissima visibilità sul fondale. Stamane i due corpi sono stati rinvenuti in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove si era inabissata l'auto.