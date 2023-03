Roma, ha aperto il nuovo centro commerciale Caput Mundi

Economia

Il rialzo dei tassi di interesse voluto dalla Bce contro l'inflazione mette in difficoltà il mercato immobiliare. Secondo le simulazioni del Corriere della Sera, la rata per un appartamento in una zona centrale di Milano può arrivare fino a 3mila euro. Ai Parioli di Roma si sfiorano i 2.400. Un po' meno costose Napoli (a Chiaia si sta sui 1.754 euro) e Torino (in Centro si stima una rata di 1.406 euro)