6/8 ©IPA/Fotogramma

Le sigle Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub si fermano per 24 ore, in particolare su Milano Linate; il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa si ferma per quattro ore (dalle 10 alle 14); il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta dalle 11 alle 15; il personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17; il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17; il personale della società Gh Catania dalle 10 alle 14. Inoltre, gli iscritti e le iscritte al Cub restano in stato di agitazione dal 18 marzo al 5 aprile