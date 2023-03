Frosinone, autista Tir travolto e ucciso durante cambio con collega

Tragedia vicino a Frosinone. Una morte orribile avvenuta sotto gli occhi del collega che stava per dargli il cambio. L'autista di un Tir, questa mattina lungo la corsia nord dell'A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ferentino, è stato investito dopo essere sceso dal mezzo pesante per poter ottenere il cambio.

Da quanto ricostruito, a travolgerlo una vettura che poi si è ribaltata e ha centrato altri due mezzi. L'incidente ha provocato, oltre che la morte immediata del conducente di tir, anche il ferimento grave di altri due automobilisti. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per ore. La dinamica dei fatti è ora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Frosinone.

Milano, 33enne in monopattino investito e ucciso da auto: un arresto

Le ripercussioni sul traffico

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30. Alle ore 11:20 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli, il tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma su cui è avvenuto l'incidente, al km 617, è stato rimesso in sicurezza e il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.