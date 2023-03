Omicidio Latina, uomo arrestato confessa di aver sparato "per gelosia"

Si tratta di un carabiniere che ieri, a Suio Terme, ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna con la quale aveva avuto una relazione, da poco terminata. L’uomo è stato interrogato per poi essere sottoposto a fermo per omicidio e tentato omicidio

Di fronte ai carabinieri dei comandi provinciali di Latina e Caserta che lo hanno interrogato ha ammesso le proprie responsabilità confessando di aver agito per gelosia. L'uomo è stato poi sottoposto a fermo per omicidio e tentato omicidio. Sarebbe quindi la gelosia il movente della sparatoria avvenuto ieri in provincia di Latina, a Suio Terme, dove un carabiniere ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna con la quale aveva avuto una relazione, da poco terminata. Il militare, che era in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Carinola (Caserta) da agosto dell'anno scorso, si trovava in licenza straordinaria per gravi motivi di salute.