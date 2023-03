1/11 ©Ansa

L'Ospedale Gemelli di Roma si conferma per il terzo anno consecutivo "migliore ospedale d'Italia", secondo la classifica stilata dal magazine americano Newsweek in collaborazione con Statista Inc pubblicata ieri. Inoltre, nella classifica "mondo" il Gemelli, che si fa carico di oltre un quinto dei bisogni sanitari dei cittadini del Lazio, si attesta al 38° posto generale nella ristretta cerchia dei migliori ospedali internazionali

