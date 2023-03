Latina, carabiniere spara e uccide un uomo e ferisce una donna

Tragedia in provincia di Latina: a Suio Terme, frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania, un carabiniere si è costituito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo aver ucciso oggi pomeriggio un uomo e ferito gravemente una donna. Il militare presta servizio in provincia di Caserta. La vittima dell'omicidio è il direttore dell'albergo Nuova Suio, nel Comune di Castelforte. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Formia, l'uomo è stato colpito da un colpo di pistola che gli è stato letale. La donna ferita gravemente era presente nella hall che è stata trasferita in codice rosso a Roma. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani.